В среду, 9 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю взлетел на 0,2047 BYN (+6,61%) до 3,3031 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 3,0984 BYN). Объем торгов составил 41 470 800 BYN.

Евро также значительно подорожал на 0,191 BYN (+5,58%) до 3,6166 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 3,4256 BYN). Объем торгов составил 77 872 600 BYN.

В свою очередь российский рубль упал на 0,1534 BYN (-5,3%) до 2,7395 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 2,8929 BYN). Объем торгов составил 12 010 700 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 3,65 и 3,8 рубля; евро между 3,43 и 4 рубля; 100 российских рублей между 3 и 3,5 рубля.