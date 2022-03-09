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09.03.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 9 МАРТА ОБВАЛИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:01 09.03.2022

В среду, 9 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю взлетел на 0,2047 BYN (+6,61%) до 3,3031 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 3,0984 BYN). Объем торгов составил 41 470 800 BYN.

Евро также значительно подорожал на 0,191 BYN (+5,58%) до 3,6166 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 3,4256 BYN). Объем торгов составил 77 872 600 BYN.

В свою очередь российский рубль упал на 0,1534 BYN (-5,3%) до 2,7395 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 2,8929 BYN). Объем торгов составил 12 010 700 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 3,65 и 3,8 рубля; евро между 3,43 и 4 рубля; 100 российских рублей между 3 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 09.03.2022
валюта курс
EUR 3.4256
USD 3.0984
RUB 2.8929
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.6166 +0.191
USD 3.3031 +0.2047
RUB 2.7395 -0.1534
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.7500 4.0000
USD 3.5000 3.6500
RUB 2.2500 2.9800
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Конвертация в банках
на 09.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0900 1.1145
EUR/RUB 135.0000 150.3200
USD/RUB 120.0000 139.5800
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