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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
ВАЛЮТНЫЕ ТОРГИ НА БВФБ 9 МАРТА ОТКРОЮТСЯ НА ЧАС ПОЗЖЕ
10:12 09.03.2022
Торги иностранными валютами на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) 9 марта 2022 года начнутся на час позже.
Согласно размещенной на сайте Национального банка информации, они откроются в 11:00.
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