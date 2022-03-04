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ВАЛЮТНЫЕ ТОРГИ НА БВФБ 9 МАРТА ОТКРОЮТСЯ НА ЧАС ПОЗЖЕ

10:12 09.03.2022 Торги иностранными валютами на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) 9 марта 2022 года начнутся на час позже. Согласно размещенной на сайте Национального банка информации, они откроются в 11:00.