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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 9 МАРТА 2022 ГОДА

15:09 04.03.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 9 марта 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,0984 белорусского рубля, 1 евро – 3,4256 белорусского рубля, 100 российских рублей – 2,8929 белорусского рубля, 100 гривен – 10,3108 белорусского рубля.