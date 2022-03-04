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04.03.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 4 МАРТА УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:01 04.03.2022

В пятницу, 4 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0011 BYN (-0,04%) до 3,0984 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 3,0995 BYN). Объем торгов составил 51 107 400 BYN.

В свою очередь курс евро опустился на 0,0187 BYN (-0,54%) до 3,4256 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,4443 BYN). Объем торгов составил 58 043 800 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,056 BYN (+1,97%) до 2,8929 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 2,8369 BYN). Объем торгов составил 18 701 100 BYN.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 3,33 и 3,5 рубля; евро между 3,67 и 3,85 рубля; 100 российских рублей между 3,11 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 04.03.2022
валюта курс
EUR 3.4443
USD 3.0995
RUB 2.8369
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.4256 -0.0187
USD 3.0984 -0.0011
RUB 2.8929 +0.056
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5700 3.6700
USD 3.2500 3.3300
RUB 2.7000 3.1100
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Конвертация в банках
на 04.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1000 1.1225
EUR/RUB 120.5000 130.3200
USD/RUB 106.0000 124.5800
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