|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 4 МАРТА УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:01 04.03.2022
В пятницу, 4 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0011 BYN (-0,04%) до 3,0984 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 3,0995 BYN). Объем торгов составил 51 107 400 BYN.
В свою очередь курс евро опустился на 0,0187 BYN (-0,54%) до 3,4256 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,4443 BYN). Объем торгов составил 58 043 800 BYN.
Российский рубль подорожал на 0,056 BYN (+1,97%) до 2,8929 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 2,8369 BYN). Объем торгов составил 18 701 100 BYN.
Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 3,33 и 3,5 рубля; евро между 3,67 и 3,85 рубля; 100 российских рублей между 3,11 и 3,5 рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 04.03.2022
Курсы в банках
на 04.03.2022
Конвертация в банках
на 04.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте