В пятницу, 4 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0011 BYN (-0,04%) до 3,0984 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 3,0995 BYN). Объем торгов составил 51 107 400 BYN.

В свою очередь курс евро опустился на 0,0187 BYN (-0,54%) до 3,4256 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,4443 BYN). Объем торгов составил 58 043 800 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,056 BYN (+1,97%) до 2,8929 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 2,8369 BYN). Объем торгов составил 18 701 100 BYN.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 3,33 и 3,5 рубля; евро между 3,67 и 3,85 рубля; 100 российских рублей между 3,11 и 3,5 рубля.