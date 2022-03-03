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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 4 МАРТА 2022 ГОДА

14:59 03.03.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 4 марта 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,0995 белорусского рубля, 1 евро – 3,4443 белорусского рубля, 100 российских рублей – до 2,8369 белорусского рубля, 100 гривен – 10,3145 белорусского рубля.