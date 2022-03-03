В четверг, 3 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,002 BYN (+0,06%) до 3,0995 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,9405 BYN). Объем торгов составил 154 582 000 BYN.

В свою очередь курс евро снизился на 0,0096 BYN (-0,28%) до 3,4443 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,3099 BYN). Объем торгов составил 64 856 800 BYN.

Российский рубль также подешевел на 0,1486 BYN (-4,98%) до 2,8369 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,1626 BYN). Объем торгов составил 27 499 300 BYN.

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 3,4 и 3,5 рубля; евро между 3,8 и 3,9 рубля; 100 российских рублей между 3,15 и 3,5 рубля.