30 марта 2022 года в Минске пройдет годовое общее собрание акционеров ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе биржи, на рассмотрение вынесено 9 вопросов.

Среди них - утверждение годового отчета за 2021 год, годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, с учетом аудиторского заключения, подготовленного ООО «БДО», и заключения ревизионной комиссии ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Кроме того, на собрании пойдет речь о распределении прибыли ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» за 2021 год и выплате дивидендов, а также об увеличении размера уставного фонда БВФБ.

Планируется также внести изменения в Устав ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и др.