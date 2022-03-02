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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ БВФБ ПРОЙДЕТ 30 МАРТА
09:44 03.03.2022
30 марта 2022 года в Минске пройдет годовое общее собрание акционеров ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе биржи, на рассмотрение вынесено 9 вопросов.
Среди них - утверждение годового отчета за 2021 год, годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, с учетом аудиторского заключения, подготовленного ООО «БДО», и заключения ревизионной комиссии ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
Кроме того, на собрании пойдет речь о распределении прибыли ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» за 2021 год и выплате дивидендов, а также об увеличении размера уставного фонда БВФБ.
Планируется также внести изменения в Устав ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и др.
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