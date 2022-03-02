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02.03.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 2 МАРТА РУХНУЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:07 02.03.2022

В среду, 2 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,157 BYN (+5,34%) до 3,0975 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,9405 BYN). Объем торгов составил 129 192 000 BYN.

Курс евро повысился на 0,144 BYN (+4,35) до 3,4539 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,3099 BYN). Объем торгов составил 30 083 100 BYN.

В свою очередь российский рубль упал на 0,1771 BYN (-5,6%) до 2,9855 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,1626 BYN). Объем торгов составил 37 200 600 BYN.

Курс продажи доллара на 14:05 в белорусских банках колеблется между 3,35 и 3,5 рубля; евро между 3,68 и 3,89 рубля; 100 российских рублей между 3,181 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 02.03.2022
валюта курс
EUR 3.3099
USD 2.9405
RUB 3.1626
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.4539 +0.144
USD 3.0975 +0.157
RUB 2.9855 -0.1771
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4400 3.6800
USD 3.1050 3.2500
RUB 2.8600 3.1810
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Конвертация в банках
на 02.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1472 1.1300
EUR/RUB 110.0000 125.3200
USD/RUB 100.0000 114.5800
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