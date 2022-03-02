В среду, 2 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,157 BYN (+5,34%) до 3,0975 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,9405 BYN). Объем торгов составил 129 192 000 BYN.

Курс евро повысился на 0,144 BYN (+4,35) до 3,4539 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,3099 BYN). Объем торгов составил 30 083 100 BYN.

В свою очередь российский рубль упал на 0,1771 BYN (-5,6%) до 2,9855 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,1626 BYN). Объем торгов составил 37 200 600 BYN.

Курс продажи доллара на 14:05 в белорусских банках колеблется между 3,35 и 3,5 рубля; евро между 3,68 и 3,89 рубля; 100 российских рублей между 3,181 и 3,5 рубля.