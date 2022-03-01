ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 2 МАРТА 2022 ГОДА


15:40 01.03.2022

Национальный банк Республики Беларусь установил с 2 марта 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,0744 белорусского рубля, 1 евро – 3,4299 белорусского рубля, 100 российских рублей – до 2,9757 белорусского рубля, 100 гривен – 10,2309 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.03.2022
валюта курс
EUR 3.4299
USD 3.0744
RUB 2.9757
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.3099 -0.12
USD 2.9405 -0.1339
RUB 3.1626 +0.1869
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3100 3.5800
USD 2.9700 3.1800
RUB 2.8500 3.2500
подробнее

Конвертация в банках
на 01.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1150 1.1300
EUR/RUB 108.2000 115.0000
USD/RUB 93.0000 105.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте