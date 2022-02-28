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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 1 МАРТА УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:58 01.03.2022

Во вторник, 1 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю резко упал на 0,1339 BYN (-4,36%) до 2,9405 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 3,0744 BYN). Объем торгов составил 188 768 000 BYN.

Курс евро также снизился на 0,12 BYN (-3,5%) до 3,3099 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,4299 BYN). Объем торгов составил 33 373 200 BYN.

В свою очередь российский рубль восстановился на 0,1869 BYN (+6,28%) до 3,1626 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 2,9757 BYN). Объем торгов составил 14 077 800 BYN.

Курс продажи доллара на 14:45 в белорусских банках колеблется между 3,18 и 3,5 рубля; евро между 3,58 и 3,8 рубля; 100 российских рублей между 3,25 и 3,5 рубля.
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валюта курс
EUR 3.4299
USD 3.0744
RUB 2.9757
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Итоги торгов на БВФБ
на 28.02.2022
валюта курс +/-
EUR 3.4299 +0.3426
USD 3.0744 +0.3147
RUB 2.9757 -0.3221
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Курсы в банках
на 01.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3100 3.5800
USD 2.9700 3.1800
RUB 2.8500 3.2500
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Конвертация в банках
на 01.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1150 1.1300
EUR/RUB 108.2000 115.0000
USD/RUB 93.0000 105.0000
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