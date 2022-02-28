Во вторник, 1 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю резко упал на 0,1339 BYN (-4,36%) до 2,9405 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 3,0744 BYN). Объем торгов составил 188 768 000 BYN.

Курс евро также снизился на 0,12 BYN (-3,5%) до 3,3099 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,4299 BYN). Объем торгов составил 33 373 200 BYN.

В свою очередь российский рубль восстановился на 0,1869 BYN (+6,28%) до 3,1626 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 2,9757 BYN). Объем торгов составил 14 077 800 BYN.

Курс продажи доллара на 14:45 в белорусских банках колеблется между 3,18 и 3,5 рубля; евро между 3,58 и 3,8 рубля; 100 российских рублей между 3,25 и 3,5 рубля.