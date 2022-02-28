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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 1 МАРТА 2022 ГОДА

14:55 28.02.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 1 марта 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,0744 белорусского рубля, 1 евро – 3,4299 белорусского рубля, 100 российских рублей – до 2,9757 белорусского рубля, 100 гривен – 10,2309 белорусского рубля.