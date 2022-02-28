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28.02.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 28 ФЕВРАЛЯ РУХНУЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:00 28.02.2022

В понедельник, 28 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю резко вырос на 0,3147 BYN (+10,24%) до 3,0744 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,7597 BYN). Объем торгов: 101 828 000 BYN.

Курс евро также взлетел на 0,3426 BYN (+9,99%) до 3,4299 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 3,0873 BYN). Объем торгов: 13 805 300 BYN.

В свою очередь российский рубль упал на 0,3221 BYN (-10,82%) до 2,9757 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,2978 BYN). Объем торгов: 41 139 800 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 3,2 и 3,45 рубля; евро между 3,6 и 3,8 рубля; 100 российских рублей между 3,29 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 28.02.2022
валюта курс
EUR 3.0873
USD 2.7597
RUB 3.2978
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.02.2022
валюта курс +/-
EUR 3.4299 +0.3426
USD 3.0744 +0.3147
RUB 2.9757 -0.3221
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3500 3.6000
USD 3.0500 3.2000
RUB 2.7000 3.2900
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Конвертация в банках
на 28.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1260
EUR/RUB 119.4700 125.0000
USD/RUB 110.9300 115.0000
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