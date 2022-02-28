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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 28 ФЕВРАЛЯ РУХНУЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:00 28.02.2022
В понедельник, 28 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю резко вырос на 0,3147 BYN (+10,24%) до 3,0744 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,7597 BYN). Объем торгов: 101 828 000 BYN.
Курс евро также взлетел на 0,3426 BYN (+9,99%) до 3,4299 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 3,0873 BYN). Объем торгов: 13 805 300 BYN.
В свою очередь российский рубль упал на 0,3221 BYN (-10,82%) до 2,9757 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,2978 BYN). Объем торгов: 41 139 800 BYN.
Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 3,2 и 3,45 рубля; евро между 3,6 и 3,8 рубля; 100 российских рублей между 3,29 и 3,5 рубля.
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