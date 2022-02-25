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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
В БЕЛАРУСИ ВАЛЮТНЫЕ ТОРГИ 28 ФЕВРАЛЯ НАЧНУТСЯ В 11 ЧАСОВ
09:44 28.02.2022
В Беларуси валютные торги 28 февраля начнутся в 11 часов. Об этом сообщила Белорусская валютно-фондовая биржа (БВФБ).
«Сообщаем, что 28 февраля 2022 года торги на валютном рынке ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» откроются в 11:00», - говорится в сообщении.
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