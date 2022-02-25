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25.02.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 25 ФЕВРАЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:28 25.02.2022

В пятницу, 25 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю заметно упал на 0,038 BYN (-1,38%) до 2,7597 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,7977 BYN). Объем торгов составил 114 713 000 BYN.

Курс евро также резко ушел вниз на 0,0502 BYN (-1,63%) до 3,0873 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,1375 BYN). Объем торгов составил 23 747 200 BYN.

В свою очередь российский рубль подорожал на 0,0587 BYN (+1,78%) до 3,2978 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,2391 BYN). Объем торгов составил 98 023 800 BYN.

Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 2,9 и 2,999 рубля; евро между 3,24 и 3,35 рубля; 100 российских рублей между 3,33 и 3,45 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 25.02.2022
валюта курс
EUR 3.1375
USD 2.7977
RUB 3.2391
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Итоги торгов на БВФБ
на 25.02.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0873 -0.0502
USD 2.7597 -0.038
RUB 3.2978 +0.0587
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0800 3.2400
USD 2.7600 2.9000
RUB 3.2500 3.3300
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Конвертация в банках
на 25.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1250
EUR/RUB 93.0000 98.0000
USD/RUB 83.7100 85.0000
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