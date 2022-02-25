В пятницу, 25 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю заметно упал на 0,038 BYN (-1,38%) до 2,7597 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,7977 BYN). Объем торгов составил 114 713 000 BYN.

Курс евро также резко ушел вниз на 0,0502 BYN (-1,63%) до 3,0873 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,1375 BYN). Объем торгов составил 23 747 200 BYN.

В свою очередь российский рубль подорожал на 0,0587 BYN (+1,78%) до 3,2978 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,2391 BYN). Объем торгов составил 98 023 800 BYN.

Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 2,9 и 2,999 рубля; евро между 3,24 и 3,35 рубля; 100 российских рублей между 3,33 и 3,45 рубля.