ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 27 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА


15:25 24.02.2022

Национальный банк Республики Беларусь установил с 27 февраля 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,7977 белорусского рубля, 1 евро – 3,1375 белорусского рубля, 100 российских рублей – до 3,2391 белорусского рубля, 100 гривен – 9,3575 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.02.2022
валюта курс
EUR 3.0007
USD 2.6553
RUB 3.3117
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.02.2022
валюта курс +/-
EUR 3.1375 +0.143
USD 2.7977 +0.1558
RUB 3.2391 -0.1035
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1150 3.2500
USD 2.7900 2.9300
RUB 3.2200 3.3400
подробнее

Конвертация в банках
на 24.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1150 1.1250
EUR/RUB 94.0000 99.0000
USD/RUB 84.0000 89.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте