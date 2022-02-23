В четверг, 24 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю резко вырос на 0,1558 BYN (+5,57%) до 2,7977 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,6419 BYN). Объем торгов составил 300 621 000 BYN.

Курс евро также подпрыгнул на 0,143 BYN (+4,56%) до 3,1375 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9945 BYN). Объем торгов составил 54 855 700 BYN.

В свою очередь российский рубль подешевел на 0,1035 BYN (-3,2%) до 3,2391 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3426 BYN). Объем торгов составил 56 498 900 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,92 и 2,98 рубля; евро между 3,21 и 3,35 рубля; 100 российских рублей между 3,3 и 3,45 рубля.