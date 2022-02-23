ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 24 ФЕВРАЛЯ РУХНУЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:08 24.02.2022

В четверг, 24 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю резко вырос на 0,1558 BYN (+5,57%) до 2,7977 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,6419 BYN). Объем торгов составил 300 621 000 BYN.

Курс евро также подпрыгнул на 0,143 BYN (+4,56%) до 3,1375 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9945 BYN). Объем торгов составил 54 855 700 BYN.

В свою очередь российский рубль подешевел на 0,1035 BYN (-3,2%) до 3,2391 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3426 BYN). Объем торгов составил 56 498 900 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,92 и 2,98 рубля; евро между 3,21 и 3,35 рубля; 100 российских рублей между 3,3 и 3,45 рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.02.2022
валюта курс
EUR 3.0007
USD 2.6553
RUB 3.3117
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9945 -0.0062
USD 2.6419 -0.0134
RUB 3.3426 +0.0309
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1150 3.2500
USD 2.7900 2.9300
RUB 3.2200 3.3400
подробнее

Конвертация в банках
на 24.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1150 1.1250
EUR/RUB 94.0000 99.0000
USD/RUB 84.0000 89.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте