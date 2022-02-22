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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА


14:58 23.02.2022

Национальный банк Республики Беларусь установил с 24 февраля 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6419 белорусского рубля, 1 евро – 2,9945 белорусского рубля, 100 российских рублей – до 3,3426 белорусского рубля, 100 гривен – 9,0279 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 23.02.2022
валюта курс
EUR 3.0007
USD 2.6553
RUB 3.3117
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Итоги торгов на БВФБ
на 22.02.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0007 +0.0098
USD 2.6553 -0.001
RUB 3.3117 +0.0165
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Курсы в банках
на 23.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9920 3.0030
USD 2.6360 2.6460
RUB 3.3180 3.3350
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Конвертация в банках
на 23.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1330 1.1370
EUR/RUB 90.0000 90.9000
USD/RUB 79.3000 79.9000
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