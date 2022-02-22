В среду, 23 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0134 BYN (-0,51%) до 2,6419 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,6553 BYN). Объем торгов составил 44 819 400 BYN.

Курс евро также опустился на 0,0062 BYN (-0,21%) до 2,9945 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,0007 BYN). Объем торгов составил 17 556 500 BYN.

В свою очередь российский рубль подорожал на 0,0309 BYN (+0,92%) до 3,3426 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3117 BYN). Объем торгов составил 17 442 200 BYN.

Курс продажи доллара на 14:10 в белорусских банках колеблется между 2,646 и 2,69 рубля; евро между 3,003 и 3,04 рубля; 100 российских рублей между 3,335 и 3,5 рубля.