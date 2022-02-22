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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


C 1 МАРТА НА БВФБ ЗАРАБОТАЕТ НОВАЯ ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «БИРЖА-ОНЛАЙН»


10:28 23.02.2022

C 1 марта 2022 года на БВФБ внедряется новая версия программного обеспечения «Биржа-онлайн» с улучшенным функционалом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, доработки коснулись следующих функций. На валютном рынке реализован новый дизайн, расширена таблица с инструментами, позволяющая получать больше информации о ситуации на биржевых валютных торгах, «стакан» спроса и предложения дополнен столбцом «Сумма в валюте лота», добавлен курс Национального банка Республики Беларусь на текущую дату.

Помимо этого, реализован новый график хода торгов по инструментам, отражающий динамику средневзвешенного курса, курса сделок и объема торгов по заключенным сделкам за текущий день с возможностью просмотра двух типов графика – «Линейный» и «Японские свечи».

Кроме предоставляемой ранее информации о ходе торгов на биржевом фондовом рынке в режиме непрерывный двойной аукцион, в новой версии доступна информация и в режиме «форвардные сделки».

Также с 1 марта 2022 года вводится новая редакция Публичного договора на оказание информационных услуг с использованием программного обеспечения «Биржа-онлайн» и новые размеры плат за пользование, которые установлены для резидентов Беларуси в следующем размере (в том числе НДС по ставке 20%):

на валютном рынке подключение клиента, доступ до трех пользователей, включительно - 42,00 рубля в месяц;

на фондовом рынке подключение клиента, доступ одного пользователя - 14,00 рублей в месяц;

совместно на валютном и фондовом рынках подключение клиента, доступ до трех пользователей, включительно - 50,00 рублей в месяц.

Программное обеспечение «Биржа-онлайн» позволяет анализировать информацию о ходе торгов на биржевом валютном и фондовом рынках в режиме реального времени. Если нужен лучший курс при покупке/продаже иностранной валюты, то необходимо использовать «Биржу-онлайн» на валютном рынке. При желании инвеститровать в ценные бумаги, надо сформировать свой портфель ценных бумаг и наблюдать за ним с помощью «Биржи-онлайн» на фондовом рынке.

Всем заинтересованным в использовании программного обеспечения «Биржа-онлайн» предоставляется демонстрационный доступ на 7 календарных дней.

Для подключения к программному обеспечению требуется регистрация в личном кабинете по ссылке.
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