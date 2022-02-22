Во вторник, 22 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос сразу на 0,0683 BYN (+2,57%) до 2,6553 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5676 BYN). Объем торгов составил 77 203 400 BYN.

Курс евро также существенно повысился на 0,061 BYN (+2,03%) до 3,0007 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9397 BYN). Объем торгов составил 22 025 500 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0564 BYN (-1,7%) до 3,3117 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3681 BYN). Объем торгов составил 86 355 800 BYN.

Курс продажи доллара на 14:05 в белорусских банках колеблется между 2,645 и 2,69 рубля; евро между 3,003 и 3,03 рубля; 100 российских рублей между 3,335 и 3,5 рубля.