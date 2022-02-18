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21.02.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 21 ФЕВРАЛЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


15:40 21.02.2022

В понедельник, 21 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0194 BYN (+0,75%) до 2,587 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,5676 BYN). Объем торгов составил 78 206 700 BYN.

Курс евро повысился на 0,0195 BYN (+0,66%) до 2,9397 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,9202 BYN). Объем торгов составил 10 206 800 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,022 BYN (-0,65%) до 3,3681 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,3901 BYN). Объем торгов составил 56 687 100 BYN.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,569 и 2,6 рубля; евро между 2,919 и 2,96 рубля; 100 российских рублей между 3,39 и 3,5 рубля.
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с 21.02.2022
валюта курс
EUR 2.9202
USD 2.5676
RUB 3.3901
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Итоги торгов на БВФБ
на 18.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9202 -0.0033
USD 2.5676 -0.0064
RUB 3.3901 +0.0027
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Курсы в банках
на 21.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9320 2.9440
USD 2.5820 2.5900
RUB 3.3460 3.3600
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Конвертация в банках
на 21.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1330 1.1380
EUR/RUB 88.0000 89.4000
USD/RUB 77.5000 78.0000
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