В понедельник, 21 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0194 BYN (+0,75%) до 2,587 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,5676 BYN). Объем торгов составил 78 206 700 BYN.

Курс евро повысился на 0,0195 BYN (+0,66%) до 2,9397 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,9202 BYN). Объем торгов составил 10 206 800 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,022 BYN (-0,65%) до 3,3681 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,3901 BYN). Объем торгов составил 56 687 100 BYN.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,569 и 2,6 рубля; евро между 2,919 и 2,96 рубля; 100 российских рублей между 3,39 и 3,5 рубля.