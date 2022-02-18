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18.02.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 18 ФЕВРАЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:18 18.02.2022

В пятницу, 18 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0064 BYN (-0,25%) до 2,5676 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5740 BYN). Объем торгов составил 30 960 200 BYN.

Курс евро опустился на 0,0033 BYN (-0,11%) до 2,9202 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9531 BYN). Объем торгов составил 13 941 100 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0027 BYN (+0,08%) до 3,3901 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3874 BYN). Объем торгов составил 12 470 300 BYN.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,569 и 2,6 рубля; евро между 2,919 и 2,96 рубля; 100 российских рублей между 3,39 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 18.02.2022
валюта курс
EUR 2.9235
USD 2.5740
RUB 3.3874
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9202 -0.0033
USD 2.5676 -0.0064
RUB 3.3901 +0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9110 2.9190
USD 2.5610 2.5690
RUB 3.3790 3.3950
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Конвертация в банках
на 18.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1340 1.1380
EUR/RUB 86.0000 86.4000
USD/RUB 75.7000 76.0500
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