В пятницу, 18 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0064 BYN (-0,25%) до 2,5676 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5740 BYN). Объем торгов составил 30 960 200 BYN.

Курс евро опустился на 0,0033 BYN (-0,11%) до 2,9202 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9531 BYN). Объем торгов составил 13 941 100 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0027 BYN (+0,08%) до 3,3901 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3874 BYN). Объем торгов составил 12 470 300 BYN.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,569 и 2,6 рубля; евро между 2,919 и 2,96 рубля; 100 российских рублей между 3,39 и 3,5 рубля.