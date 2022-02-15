В четверг, 17 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0136 BYN (+0,53%) до 2,574 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5604 BYN). Объем торгов составил 35 555 300 BYN.

Курс евро поднялся сразу на 0,0421 BYN (+1,43%) до 2,9531 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,911 BYN). Объем торгов составил 26 182 000 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,024 BYN (-0,71%) до 3,3874 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4114 BYN). Объем торгов составил 26 123 700 BYN.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,578 и 2,6 рубля; евро между 2,929 и 2,96 рубля; 100 российских рублей между 3,399 и 3,5 рубля.