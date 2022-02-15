ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 17 ФЕВРАЛЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:02 17.02.2022

В четверг, 17 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0136 BYN (+0,53%) до 2,574 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5604 BYN). Объем торгов составил 35 555 300 BYN.

Курс евро поднялся сразу на 0,0421 BYN (+1,43%) до 2,9531 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,911 BYN). Объем торгов составил 26 182 000 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,024 BYN (-0,71%) до 3,3874 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4114 BYN). Объем торгов составил 26 123 700 BYN.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,578 и 2,6 рубля; евро между 2,929 и 2,96 рубля; 100 российских рублей между 3,399 и 3,5 рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.02.2022
валюта курс
EUR 2.9110
USD 2.5604
RUB 3.4114
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9306 -0.0144
USD 2.5846 -0.0163
RUB 3.4052 +0.0223
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9180 2.9290
USD 2.5700 2.5780
RUB 3.3730 3.3990
подробнее

Конвертация в банках
на 17.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1330 1.1390
EUR/RUB 85.9000 86.3000
USD/RUB 75.8000 76.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте