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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 17 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА


15:56 16.02.2022

Национальный банк Республики Беларусь установил с 17 февраля 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5604 белорусского рубля, 1 евро – 2,9110 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4114 белорусского рубля, 100 гривен – 9,1134 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 16.02.2022
валюта курс
EUR 2.9306
USD 2.5846
RUB 3.4052
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9306 -0.0144
USD 2.5846 -0.0163
RUB 3.4052 +0.0223
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9050 2.9180
USD 2.5550 2.5630
RUB 3.4000 3.4130
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Конвертация в банках
на 16.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1360 1.1400
EUR/RUB 85.2500 85.8500
USD/RUB 75.0000 75.5000
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