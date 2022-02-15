В среду, 16 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0242 BYN (-0,95%) до 2,5604 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5846 BYN). Объем торгов составил 36 107 000 BYN).

Курс евро опустился на 0,0196 BYN (-0,67%) до 2,911 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9306 BYN). Объем торгов составил 20 350 700 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,062 BYN (+0,18%) до 3,4114 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4052 BYN). Объем торгов составил 22 139 100 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,563 и 2,67 рубля; евро между 2,918 и 2,96 рубля; 100 российских рублей между 3,413 и 3,5 рубля.