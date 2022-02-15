Во вторник, 15 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0163 BYN (-0,63%) до 2,5846 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,6009 BYN). Объем торгов составил 39 065 700 BYN.

Курс евро подешевел на 0,0144 BYN (-0,49%) до 2,9306 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,945 BYN). Объем торгов составил 14 720 400 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0144 BYN (+0,49%) до 3,4052 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3829 BYN). Объем торгов составил 41 596 300 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,579 и 2,62 рубля; евро между 2,925 и 2,975 рубля; 100 российских рублей между 3,413 и 3,5 рубля.