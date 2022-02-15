|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 15 ФЕВРАЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
13:54 15.02.2022
Во вторник, 15 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0163 BYN (-0,63%) до 2,5846 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,6009 BYN). Объем торгов составил 39 065 700 BYN.
Курс евро подешевел на 0,0144 BYN (-0,49%) до 2,9306 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,945 BYN). Объем торгов составил 14 720 400 BYN.
Российский рубль подорожал на 0,0144 BYN (+0,49%) до 3,4052 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3829 BYN). Объем торгов составил 41 596 300 BYN.
Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,579 и 2,62 рубля; евро между 2,925 и 2,975 рубля; 100 российских рублей между 3,413 и 3,5 рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 15.02.2022
Курсы в банках
на 15.02.2022
Конвертация в банках
на 15.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте