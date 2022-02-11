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14.02.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 14 ФЕВРАЛЯ УПАЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:55 14.02.2022

В понедельник, 14 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0407 BYN (+1,56%) до 2,6009 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,5602 BYN). Объем торгов составил 83 452 900 BYN.

Курс евро поднялся на 0,033 BYN (+1,12%) до 2,945 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,912 BYN). Объем торгов составил 31 488 300 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,03 BYN (-0,89%) до 3,3829 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,4129 BYN). Объем торгов составил 96 584 700 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,605 и 2,62 рубля; евро между 2,949 и 2,975 рубля; 100 российских рублей между 3,388 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 14.02.2022
валюта курс
EUR 2.9120
USD 2.5602
RUB 3.4129
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9120 -0.0114
USD 2.5602 +0.0022
RUB 3.4129 -0.0105
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9310 2.9460
USD 2.5920 2.6040
RUB 3.3650 3.3900
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Конвертация в банках
на 14.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1290 1.1350
EUR/RUB 86.6800 87.5500
USD/RUB 76.5100 77.2800
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