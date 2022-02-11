В понедельник, 14 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0407 BYN (+1,56%) до 2,6009 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,5602 BYN). Объем торгов составил 83 452 900 BYN.

Курс евро поднялся на 0,033 BYN (+1,12%) до 2,945 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,912 BYN). Объем торгов составил 31 488 300 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,03 BYN (-0,89%) до 3,3829 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,4129 BYN). Объем торгов составил 96 584 700 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,605 и 2,62 рубля; евро между 2,949 и 2,975 рубля; 100 российских рублей между 3,388 и 3,5 рубля.