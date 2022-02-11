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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 12 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

14:25 11.02.2022 МИНСК, 11 февраля /ЭКОПРЕСС/. Национальный банк Республики Беларусь установил с 12 февраля 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5602 белорусского рубля, 1 евро – 2,9120 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4129 белорусского рубля, 100 гривен – 9,1247 белорусского рубля.