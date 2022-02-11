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11.02.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 11 ФЕВРАЛЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


13:51 11.02.2022

В пятницу, 11 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0022 BYN (+0,09%) до 2,5602 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,558 BYN). Объем торгов составил 36 769 100 BYN.

Курс евро снизился на 0,0114 BYN (-0,39%) до 2,912 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9234 BYN). Объем торгов составил 13 045 800 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0105 BYN (-0,31%) до 3,4129 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4234 BYN). Объем торгов составил 20 758 900 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,562 и 2,585 рубля; евро между 2,916 и 2,945 рубля; 100 российских рублей между 3,412 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 11.02.2022
валюта курс
EUR 2.9234
USD 2.5580
RUB 3.4234
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9120 -0.0114
USD 2.5602 +0.0022
RUB 3.4129 -0.0105
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9100 2.9170
USD 2.5540 2.5610
RUB 3.3980 3.4120
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Конвертация в банках
на 11.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1360 1.1400
EUR/RUB 85.3000 85.8000
USD/RUB 74.9000 75.4000
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