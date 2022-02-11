В пятницу, 11 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0022 BYN (+0,09%) до 2,5602 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,558 BYN). Объем торгов составил 36 769 100 BYN.

Курс евро снизился на 0,0114 BYN (-0,39%) до 2,912 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9234 BYN). Объем торгов составил 13 045 800 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0105 BYN (-0,31%) до 3,4129 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4234 BYN). Объем торгов составил 20 758 900 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,562 и 2,585 рубля; евро между 2,916 и 2,945 рубля; 100 российских рублей между 3,412 и 3,5 рубля.