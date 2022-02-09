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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 10 ФЕВРАЛЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:50 10.02.2022

В четверг, 10 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,002 BYN (-0,08%) до 2,558 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,56 BYN). Объем торгов составил 29 465 700 BYN.

Курс евро незначительно опустился на 0,0008 BYN (-0,03%) до 2,9234 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9242 BYN). Объем торгов составил 31 999 600 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0031 BYN (-0,09%) до 3,4234 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4265 BYN). Объем торгов составил 18 873 000 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,56 и 2,595 рубля; евро между 2,927 и 2,96 рубля; 100 российских рублей между 3,422 и 3,5 рубля.
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USD 2.5600
RUB 3.4265
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Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9242 -0.0072
USD 2.5600 -0.0112
RUB 3.4265 +0.011
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Курсы в банках
на 10.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9200 2.9270
USD 2.5550 2.5600
RUB 3.4070 3.4250
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Конвертация в банках
на 10.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1410 1.1450
EUR/RUB 85.3500 85.8000
USD/RUB 74.7000 75.1000
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