В четверг, 10 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,002 BYN (-0,08%) до 2,558 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,56 BYN). Объем торгов составил 29 465 700 BYN.

Курс евро незначительно опустился на 0,0008 BYN (-0,03%) до 2,9234 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9242 BYN). Объем торгов составил 31 999 600 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0031 BYN (-0,09%) до 3,4234 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4265 BYN). Объем торгов составил 18 873 000 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,56 и 2,595 рубля; евро между 2,927 и 2,96 рубля; 100 российских рублей между 3,422 и 3,5 рубля.