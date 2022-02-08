В среду, 9 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0112 BYN (-0,44%) до 2,56 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5682 BYN). Объем торгов составил 37 010 200 BYN.

Курс евро опустился на 0,0072 BYN (-0,25%) до 2,9242 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9356 BYN). Объем торгов составил 10 740 500 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,011 BYN (+0,32%) до 3,4265 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3945 BYN). Объем торгов составил 27 372 100 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,563 и 2,595 рубля; евро между 2,928 и 2,96 рубля; 100 российских рублей между 3,424 и 3,5 рубля.