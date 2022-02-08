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08.02.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 9 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА


14:40 08.02.2022

Национальный банк Республики Беларусь установил с 9 февраля 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5712 белорусского рубля, 1 евро – 2,9314 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4155 белорусского рубля, 100 гривен – 9,1869 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2022
валюта курс
EUR 2.9356
USD 2.5682
RUB 3.3945
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9314 -0.0042
USD 2.5712 +0.003
RUB 3.4155 +0.021
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Курсы в банках
на 08.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9320 2.9360
USD 2.5700 2.5740
RUB 3.4060 3.4170
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Конвертация в банках
на 08.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1380 1.1430
EUR/RUB 85.8000 86.2000
USD/RUB 75.3000 75.7000
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