Во вторник, 8 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,003 BYN (+0,12%) до 2,5712 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5682 BYN). Объем торгов составил 42 656 700 BYN.

Курс евро опустился на 0,0042 BYN (-0,14%) до 2,9314 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9356 BYN). (Объем торгов составил 20 463 800 BYN).

Российский рубль восстановился на 0,021 BYN (+0,61%) до 3,4155 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3945 BYN). (Объем торгов составил 27 493 100 BYN).

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,574 и 2,6 рубля; евро между 2,936 и 2,97 рубля; 100 российских рублей между 3,417 и 3,45 рубля.