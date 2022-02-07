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08.02.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 8 ФЕВРАЛЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


13:41 08.02.2022

Во вторник, 8 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,003 BYN (+0,12%) до 2,5712 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5682 BYN). Объем торгов составил 42 656 700 BYN.

Курс евро опустился на 0,0042 BYN (-0,14%) до 2,9314 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9356 BYN). (Объем торгов составил 20 463 800 BYN).

Российский рубль восстановился на 0,021 BYN (+0,61%) до 3,4155 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3945 BYN). (Объем торгов составил 27 493 100 BYN).

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,574 и 2,6 рубля; евро между 2,936 и 2,97 рубля; 100 российских рублей между 3,417 и 3,45 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2022
валюта курс
EUR 2.9356
USD 2.5682
RUB 3.3945
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9356 -0.0207
USD 2.5682 -0.0122
RUB 3.3945 -0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9320 2.9360
USD 2.5700 2.5740
RUB 3.4060 3.4170
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Конвертация в банках
на 08.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1380 1.1420
EUR/RUB 85.8000 86.2000
USD/RUB 75.3000 75.7000
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