В понедельник, 7 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0122 BYN (-0,48%) до 2,5682 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,5804 BYN). Объем торгов составил 65 583 000 BYN.

Курс евро опустился на 0,0207 BYN (-0,71%) до 2,9356 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,9563 BYN). Объем торгов составил 19 810 000 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,008 BYN (-0,2%) до 3,3945 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,3953 BYN). Объем торгов составил 21 349 800 BYN.

Курс продажи доллара на 13:25 в белорусских банках колеблется между 2,57 и 2,6 рубля; евро между 2,94 и 2,99 рубля; 100 российских рублей между 3,397 и 3,45 рубля.