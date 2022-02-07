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07.02.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 7 ФЕВРАЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ОСНОВНОЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


13:33 07.02.2022

В понедельник, 7 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0122 BYN (-0,48%) до 2,5682 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,5804 BYN). Объем торгов составил 65 583 000 BYN.

Курс евро опустился на 0,0207 BYN (-0,71%) до 2,9356 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,9563 BYN). Объем торгов составил 19 810 000 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,008 BYN (-0,2%) до 3,3945 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,3953 BYN). Объем торгов составил 21 349 800 BYN.

Курс продажи доллара на 13:25 в белорусских банках колеблется между 2,57 и 2,6 рубля; евро между 2,94 и 2,99 рубля; 100 российских рублей между 3,397 и 3,45 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 07.02.2022
валюта курс
EUR 2.9563
USD 2.5804
RUB 3.3953
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9356 -0.0207
USD 2.5682 -0.0122
RUB 3.3945 -0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9300 2.9380
USD 2.5620 2.5700
RUB 3.3850 3.3970
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Конвертация в банках
на 07.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1400 1.1440
EUR/RUB 86.2400 86.7000
USD/RUB 75.5000 75.9000
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