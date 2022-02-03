В пятницу, 4 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0148 BYN (-0,57%) до 2,5804 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5952 BYN). Объем торгов составил 33 262 200 BYN.

В свою очередь курс евро укрепился на 0,0265 BYN (+0,9%) до 2,9563 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9298 BYN). Объем торгов составил 19 810 000 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0101 BYN (+0,3%) до 3,3953 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3852 BYN). Объем торгов составил 32 288 500 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,582 и 2,62 рубля; евро между 2,956 и 2,99 рубля; 100 российских рублей между 3,396 и 3,45 рубля.