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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 4 ФЕВРАЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, НО ОСЛАБ К ЕВРО


13:58 04.02.2022

В пятницу, 4 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0148 BYN (-0,57%) до 2,5804 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5952 BYN). Объем торгов составил 33 262 200 BYN.

В свою очередь курс евро укрепился на 0,0265 BYN (+0,9%) до 2,9563 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9298 BYN). Объем торгов составил 19 810 000 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0101 BYN (+0,3%) до 3,3953 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3852 BYN). Объем торгов составил 32 288 500 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,582 и 2,62 рубля; евро между 2,956 и 2,99 рубля; 100 российских рублей между 3,396 и 3,45 рубля.
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EUR 2.9246
USD 2.5923
RUB 3.3919
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Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9298 +0.0052
USD 2.5952 +0.0029
RUB 3.3852 -0.0067
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Курсы в банках
на 04.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9460 2.5960
USD 2.5750 2.5820
RUB 3.3850 3.3960
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Конвертация в банках
на 04.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1400 1.1490
EUR/RUB 86.8000 87.5000
USD/RUB 75.7000 76.4000
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