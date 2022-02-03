ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 4 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА


16:34 03.02.2022

Национальный банк Республики Беларусь установил с 4 февраля 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5952 белорусского рубля, 1 евро – 2,9298 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3852 белорусского рубля, 100 гривен – 9,1775 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2022
валюта курс
EUR 2.9246
USD 2.5923
RUB 3.3919
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9298 +0.0052
USD 2.5952 +0.0029
RUB 3.3852 -0.0067
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9250 2.9320
USD 2.5920 2.5970
RUB 3.3800 3.3920
подробнее

Конвертация в банках
на 03.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1260 1.1300
EUR/RUB 86.1000 86.6500
USD/RUB 76.4000 76.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте