В четверг, 3 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0029 BYN (+0,11%) до 2,5952 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5923 BYN). Объем торгов составил 33 262 200 BYN.

Курс евро укрепился на 0,0052 BYN (+0,18%) до 2,9298 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9246 BYN). Объем торгов составил 8 437 740 BYN.

Курс российского рубля снизился на 0,0311 BYN (-0,92%) до 3,3852 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3919 BYN). Объем торгов составил 29 067 500 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,597 и 2,62 рубля; евро между 2,933 и 2,94 рубля; 100 российских рублей между 3,392 и 3,45 рубля.