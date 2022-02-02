В среду, 2 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0006 BYN (+0,02%) до 2,5923 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5917 BYN). Объем торгов составил 35 810 500 BYN.

Курс евро укрепился на 0,009 BYN (+0,37%) до 2,9246 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9156 BYN). Объем торгов: 17 313 500 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0311 BYN (+0,92%) до 3,3919 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3608 BYN). Объем торгов составил 29 067 500 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,594 и 2,62 рубля; евро между 2,929 и 2,94 рубля; 100 российских рублей между 3,397 и 3,45 рубля.