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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 2 ФЕВРАЛЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:54 02.02.2022

В среду, 2 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0006 BYN (+0,02%) до 2,5923 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5917 BYN). Объем торгов составил 35 810 500 BYN.

Курс евро укрепился на 0,009 BYN (+0,37%) до 2,9246 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9156 BYN). Объем торгов: 17 313 500 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0311 BYN (+0,92%) до 3,3919 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3608 BYN). Объем торгов составил 29 067 500 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,594 и 2,62 рубля; евро между 2,929 и 2,94 рубля; 100 российских рублей между 3,397 и 3,45 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 02.02.2022
валюта курс
EUR 2.9156
USD 2.5917
RUB 3.3608
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9246 +0.009
USD 2.5923 +0.0006
RUB 3.3919 +0.0311
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9130 2.9200
USD 2.5840 2.5890
RUB 3.3730 3.3800
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Конвертация в банках
на 02.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1260 1.1300
EUR/RUB 86.2000 86.6000
USD/RUB 76.4000 76.8000
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