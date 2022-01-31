|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 1 ФЕВРАЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, НО ОСЛАБ К ЕВРО
13:43 01.02.2022
Во вторник, 1 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0069 BYN (-0,27%) до 2,5917 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5986 BYN). Объем торгов составил 35 855 800 BYN.
Курс евро восстановился на 0,0131 BYN (+0,45%) до 2,9156 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9025 BYN). Объем торгов составил 7 498 860 BYN.
Российский рубль подорожал на 0,0057 BYN (+0,17%) до 3,3608 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3551 BYN). Объем торгов составил 29 041 000 BYN.
Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,593 и 2,62 рубля; евро между 2,918 и 2,94 рубля; 100 российских рублей между 3,363 и 3,45 рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 31.01.2022
Курсы в банках
на 01.02.2022
Конвертация в банках
на 01.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте