Во вторник, 1 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0069 BYN (-0,27%) до 2,5917 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5986 BYN). Объем торгов составил 35 855 800 BYN.

Курс евро восстановился на 0,0131 BYN (+0,45%) до 2,9156 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9025 BYN). Объем торгов составил 7 498 860 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0057 BYN (+0,17%) до 3,3608 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3551 BYN). Объем торгов составил 29 041 000 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,593 и 2,62 рубля; евро между 2,918 и 2,94 рубля; 100 российских рублей между 3,363 и 3,45 рубля.