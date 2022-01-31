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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 1 ФЕВРАЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, НО ОСЛАБ К ЕВРО


13:43 01.02.2022

Во вторник, 1 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0069 BYN (-0,27%) до 2,5917 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5986 BYN). Объем торгов составил 35 855 800 BYN.

Курс евро восстановился на 0,0131 BYN (+0,45%) до 2,9156 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9025 BYN). Объем торгов составил 7 498 860 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0057 BYN (+0,17%) до 3,3608 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3551 BYN). Объем торгов составил 29 041 000 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,593 и 2,62 рубля; евро между 2,918 и 2,94 рубля; 100 российских рублей между 3,363 и 3,45 рубля.
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USD 2.5986
RUB 3.3551
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Итоги торгов на БВФБ
на 31.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9025 -0.0088
USD 2.5986 -0.0163
RUB 3.3551 -0.0015
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Курсы в банках
на 01.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9080 2.9180
USD 2.5860 2.5940
RUB 3.3480 3.3630
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Конвертация в банках
на 01.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1220 1.1280
EUR/RUB 86.6000 87.2000
USD/RUB 77.0000 77.5000
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