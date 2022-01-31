В понедельник, 31 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0163 BYN (-0,63%) до 2,5986 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,6149 BYN). Объем торгов составил 67 728 800 BYN.

Курс евро упал на 0,0086 BYN (-0,3%) до 2,9025 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,9113 BYN). Объем торгов составил 17 325 200 BYN.

Российский рубль незначительно подешевел на 0,0015 BYN (-0,04%) до 3,3551 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,3566 BYN). Объем торгов составил 37 249 200 BYN.

Курс продажи доллара на 13:25 в белорусских банках колеблется между 2,598 и 2,65 рубля; евро между 2,904 и 2,95 рубля; 100 российских рублей между 3,355 и 3,42 рубля.