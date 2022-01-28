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28.01.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 28 ЯНВАРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:47 28.01.2022

В пятницу, 28 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0144 BYN (-0,55%) до 2,6149 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,6293 BYN). Объем торгов составил 45 583 400 BYN.

Курс евро упал сразу на 0,0369 BYN (-1,27%) до 2,9113 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9482 BYN). Объем торгов составил 14 192 600BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0232 BYN (+0,69%) до 3,3566 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3334 BYN). Объем торгов составил 9 223 900 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,617 и 2,65 рубля; евро между 2,918 и 2,95 рубля; 100 российских рублей между 3,355 и 3,42 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 28.01.2022
валюта курс
EUR 2.9482
USD 2.6293
RUB 3.3334
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9113 -0.0369
USD 2.6149 -0.0144
RUB 3.3566 +0.0232
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9080 2.9180
USD 2.6120 2.6170
RUB 3.3450 3.3550
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Конвертация в банках
на 28.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1130 1.1160
EUR/RUB 86.6000 87.3000
USD/RUB 77.8000 78.3000
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