В пятницу, 28 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0144 BYN (-0,55%) до 2,6149 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,6293 BYN). Объем торгов составил 45 583 400 BYN.

Курс евро упал сразу на 0,0369 BYN (-1,27%) до 2,9113 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9482 BYN). Объем торгов составил 14 192 600BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0232 BYN (+0,69%) до 3,3566 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3334 BYN). Объем торгов составил 9 223 900 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,617 и 2,65 рубля; евро между 2,918 и 2,95 рубля; 100 российских рублей между 3,355 и 3,42 рубля.