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27.01.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 28 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА


15:55 27.01.2022

Национальный банк Республики Беларусь установил с 28 января 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6293 белорусского рубля, 1 евро – 2,9482 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3334 белорусского рубля, 100 гривен – 9,0694 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 27.01.2022
валюта курс
EUR 2.9631
USD 2.6237
RUB 3.3260
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9482 -0.0149
USD 2.6293 +0.0056
RUB 3.3334 +0.0074
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Курсы в банках
на 27.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9370 2.9440
USD 2.6200 2.6280
RUB 3.3250 3.3400
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Конвертация в банках
на 27.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1180 1.1230
EUR/RUB 88.0100 88.5000
USD/USD 78.5000 79.2000
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