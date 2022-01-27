В четверг, 27 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0056 BYN (+0,21%) до 2,6293 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,6237 BYN). Объем торгов составил 37 365 300 BYN.

Курс евро снизился на 0,0149 BYN (-0,51%) до 2,9482 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9631 BYN). Объем торгов составил 7 450 220 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0074 BYN (+0,22%) до 3,3334 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3.326 BYN). Объем торгов составил 17 690 400 BYN.

Курс продажи доллара на 14:10 в белорусских банках колеблется между 2,628 и 2,67 рубля; евро между 2,944 и 3,01 рубля; 100 российских рублей между 3,34 и 3,42 рубля.