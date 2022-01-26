ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 27 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

15:52 26.01.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 27 января 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6237 белорусского рубля, 1 евро – 2,9631 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.3260 белорусского рубля, 100 гривен – 9,1079 белорусского рубля.