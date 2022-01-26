В среду, 26 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,005 BYN (+0,19%) до 2,6237 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,6187 BYN). Объем торгов составил 61 126 500 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0056 BYN (+0,19%) до 2,9631 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9575 BYN). Объем торгов составил 20 291 400 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0082 BYN (-0,25%) до 3.326 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3342 BYN). Объем торгов составил 22 988 700 BYN.

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,625 и 2,66 рубля; евро между 2,965 и 2,99 рубля; 100 российских рублей между 3,327 и 3,45 рубля.