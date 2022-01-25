Во вторник, 25 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0273 BYN (+1,04%) до 2,6187 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5914 BYN). Объем торгов: 87 484 500 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0275 BYN (+0,93%) до 2,9575 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9300 BYN). Объем торгов: 20 291 400 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0092 BYN (-0,28%) до 3,3342 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3434 BYN). Объем торгов: 52 506 900 BYN.

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,62 и 2,66 рубля; евро между 2,958 и 2,99 рубля; 100 российских рублей между 3,334 и 3,45 рубля.