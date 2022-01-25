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25.01.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 25 ЯНВАРЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:05 25.01.2022

Во вторник, 25 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0273 BYN (+1,04%) до 2,6187 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5914 BYN). Объем торгов: 87 484 500 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0275 BYN (+0,93%) до 2,9575 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9300 BYN). Объем торгов: 20 291 400 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0092 BYN (-0,28%) до 3,3342 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3434 BYN). Объем торгов: 52 506 900 BYN.

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,62 и 2,66 рубля; евро между 2,958 и 2,99 рубля; 100 российских рублей между 3,334 и 3,45 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 25.01.2022
валюта курс
EUR 2.9300
USD 2.5914
RUB 3.3434
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9575 +0.0275
USD 2.6187 +0.0273
RUB 3.3342 -0.0092
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9460 2.9520
USD 2.6050 2.6150
RUB 3.3100 3.3340
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Конвертация в банках
на 25.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1270 1.1300
EUR/RUB 88.4000 89.2000
USD/RUB 78.3000 78.9000
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