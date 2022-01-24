ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) 28 января 2022 года проведет бесплатный онлайн-семинар, посвященный развитию операций с центральным контрагентом и вступлению в силу с 31 января 2022 года изменений в локальные правовые акты биржи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, в ходе семинара будут рассмотрены следующие вопросы: преимущества для участников рынка и особенности совершения операций с центральным контрагентом в режимах торгов «сделки РЕПО» и «форвардные сделки»; новые варианты формирования цен при совершении операций, в которых валюта расчетов отличается от валюты формирования стоимости ценных бумаг.

Кроме того, речь пойдет о продаже акций неделимым пакетом в режиме торгов «непрерывный двойной аукцион», размещении и обращении инвестиционных паев в торговой системе биржи.

В качестве спикера на семинаре выступит начальник отдела методологии Управления развития и планирования бизнеса Елена Ерш.

К участию в семинаре приглашаются представители банков и иных профессиональных участников рынка ценных бумаг.

По итогам семинара состоится круглый стол, на котором специалисты БВФБ подробно ответят на все вопросы, возникшие у слушателей.

Ссылка для подключения к онлайн-трансляции семинара будет выслана 27 января 2022 года: трейдерам участников торгов – на адрес электронной почты, указанный при их регистрации в торговой системе биржи; иным представителям участников торгов – после прохождения предварительной регистрации для участия в семинаре по ссылке, на адрес электронной почты, указанный при регистрации.