ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.01.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БВФБ ПРОВЕДЕТ 28 ЯНВАРЯ ОНЛАЙН-СЕМИНАР ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ КОНТРАГЕНТОМ И ПРАВОВЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ


12:36 25.01.2022

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) 28 января 2022 года проведет бесплатный онлайн-семинар, посвященный развитию операций с центральным контрагентом и вступлению в силу с 31 января 2022 года изменений в локальные правовые акты биржи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, в ходе семинара будут рассмотрены следующие вопросы: преимущества для участников рынка и особенности совершения операций с центральным контрагентом в режимах торгов «сделки РЕПО» и «форвардные сделки»; новые варианты формирования цен при совершении операций, в которых валюта расчетов отличается от валюты формирования стоимости ценных бумаг.

Кроме того, речь пойдет о продаже акций неделимым пакетом в режиме торгов «непрерывный двойной аукцион», размещении и обращении инвестиционных паев в торговой системе биржи.

В качестве спикера на семинаре выступит начальник отдела методологии Управления развития и планирования бизнеса Елена Ерш.

К участию в семинаре приглашаются представители банков и иных профессиональных участников рынка ценных бумаг.

По итогам семинара состоится круглый стол, на котором специалисты БВФБ подробно ответят на все вопросы, возникшие у слушателей.

Ссылка для подключения к онлайн-трансляции семинара будет выслана 27 января 2022 года: трейдерам участников торгов – на адрес электронной почты, указанный при их регистрации в торговой системе биржи; иным представителям участников торгов – после прохождения предварительной регистрации для участия в семинаре по ссылке, на адрес электронной почты, указанный при регистрации.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.01.2022
валюта курс
EUR 2.9300
USD 2.5914
RUB 3.3434
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9300 +0.0113
USD 2.5914 +0.0162
RUB 3.3434 -0.016
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9520 2.9650
USD 2.6100 2.6200
RUB 3.3180 3.3400
подробнее

Конвертация в банках
на 25.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1290 1.1330
EUR/RUB 88.5000 89.2000
USD/RUB 78.3000 79.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте