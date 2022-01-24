|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БВФБ ПРОВЕДЕТ 28 ЯНВАРЯ ОНЛАЙН-СЕМИНАР ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ КОНТРАГЕНТОМ И ПРАВОВЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ
12:36 25.01.2022
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) 28 января 2022 года проведет бесплатный онлайн-семинар, посвященный развитию операций с центральным контрагентом и вступлению в силу с 31 января 2022 года изменений в локальные правовые акты биржи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, в ходе семинара будут рассмотрены следующие вопросы: преимущества для участников рынка и особенности совершения операций с центральным контрагентом в режимах торгов «сделки РЕПО» и «форвардные сделки»; новые варианты формирования цен при совершении операций, в которых валюта расчетов отличается от валюты формирования стоимости ценных бумаг.
Кроме того, речь пойдет о продаже акций неделимым пакетом в режиме торгов «непрерывный двойной аукцион», размещении и обращении инвестиционных паев в торговой системе биржи.
В качестве спикера на семинаре выступит начальник отдела методологии Управления развития и планирования бизнеса Елена Ерш.
К участию в семинаре приглашаются представители банков и иных профессиональных участников рынка ценных бумаг.
По итогам семинара состоится круглый стол, на котором специалисты БВФБ подробно ответят на все вопросы, возникшие у слушателей.
Ссылка для подключения к онлайн-трансляции семинара будет выслана 27 января 2022 года: трейдерам участников торгов – на адрес электронной почты, указанный при их регистрации в торговой системе биржи; иным представителям участников торгов – после прохождения предварительной регистрации для участия в семинаре по ссылке, на адрес электронной почты, указанный при регистрации.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 24.01.2022
Курсы в банках
на 25.01.2022
Конвертация в банках
на 25.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте