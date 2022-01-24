ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 25 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

15:54 24.01.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 25 января 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5914 белорусского рубля, 1 евро – 2,9300 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3434 белорусского рубля, 100 гривен – 9,1360 белорусского рубля.