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24.01.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 24 ЯНВАРЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:59 24.01.2022

В понедельник, 24 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0162 BYN (+0,63%) до 2,5914 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,5752 BYN). Объем торгов составил 95 812 700 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0113 BYN (+0,39%) до 2,9300 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,9187 BYN). Объем торгов составил 17 184 400 BYN.

Российский рубль в подешевел на 0,016 BYN (-0,48%) до 3,3434 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,3594 BYN). Объем торгов составил 41 664 700 BYN.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,6 и 2,64 рубля; евро между 2,946 и 2,99 рубля; 100 российских рублей между 3,338 и 3,53 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 24.01.2022
валюта курс
EUR 2.9187
USD 2.5752
RUB 3.3594
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9300 +0.0113
USD 2.5914 +0.0162
RUB 3.3434 -0.016
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9340 2.9460
USD 2.5910 2.6000
RUB 3.3200 3.3380
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Конвертация в банках
на 24.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1300 1.1340
EUR/RUB 87.8000 88.7900
USD/RUB 77.6000 78.2600
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