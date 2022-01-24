В понедельник, 24 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0162 BYN (+0,63%) до 2,5914 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,5752 BYN). Объем торгов составил 95 812 700 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0113 BYN (+0,39%) до 2,9300 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,9187 BYN). Объем торгов составил 17 184 400 BYN.

Российский рубль в подешевел на 0,016 BYN (-0,48%) до 3,3434 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,3594 BYN). Объем торгов составил 41 664 700 BYN.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,6 и 2,64 рубля; евро между 2,946 и 2,99 рубля; 100 российских рублей между 3,338 и 3,53 рубля.