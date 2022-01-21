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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 21 ЯНВАРЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ
13:36 21.01.2022
В пятницу, 21 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0018 BYN (+0,07%) до 2,5752 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5734 BYN). Объем торгов составил 94 198 900 BYN.
Курс евро снизился на 0,0045 BYN (-0,15%) до 2,9187 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9232 BYN). Объем торгов составил 20 822 300 BYN.
Российский рубль в очередной раз подешевел на 0,002 BYN (-0,06%) до 3,3594 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3614 BYN). Объем торгов составил 24 020 700 BYN.
Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,577 и 2,63 рубля; евро между 2,922 и 2,97 рубля; 100 российских рублей между 3,364 и 3,53 рубля.
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